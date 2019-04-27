Воды не будет? В Самаре на Московском шоссе забил коммунальный фонтан
В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На Московском шоссе недалеко от микрорайона «Крутые Ключи» забил фонтан из-под земли. Об этом сообщают местные жители. Происшествие попало на камеры очевидцев.
- Походу воды в «Кошелеве» не будет, - комментирует автор видео.
Обстоятельства случившегося уточняются. Местные жители сообщают: холодная вода льется по Алма-Атинской и Ракитовскому шоссе.
В начале апреля крупная коммунальная авария уже была в Красноглинском районе Самары. Тогда половина района осталась без воды, а на Мехзаводе образовалось озеро из сточных вод. Коммунальщики несколько часов не могли найти место прорыва, чиновники не понимали, кто отключил воду.
ИСТОЧНИК KP.RU