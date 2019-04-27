Воды не будет? В Самаре на Московском шоссе забил коммунальный фонтан

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-27T18:19:15+03:00

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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На Московском шоссе недалеко от микрорайона «Крутые Ключи» забил фонтан из-под земли. Об этом сообщают местные жители. Происшествие попало на камеры очевидцев.

- Походу воды в «Кошелеве» не будет, - комментирует автор видео.

Обстоятельства случившегося уточняются. Местные жители сообщают: холодная вода льется по Алма-Атинской и Ракитовскому шоссе.

В начале апреля крупная коммунальная авария уже была в Красноглинском районе Самары. Тогда половина района осталась без воды, а на Мехзаводе образовалось озеро из сточных вод. Коммунальщики несколько часов не могли найти место прорыва, чиновники не понимали, кто отключил воду.

ИСТОЧНИК KP.RU