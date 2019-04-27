2019-04-27T18:19:15+03:00
Происшествия

Воды не будет? В Самаре на Московском шоссе забил коммунальный фонтан

Местные жители сообщают: холодная вода льется по Алма-Атинской и Ракитовскому шоссе.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Авария произошла в районе 19-км Московского шоссеАвария произошла в районе 19-км Московского шоссеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На Московском шоссе недалеко от микрорайона «Крутые Ключи» забил фонтан из-под земли. Об этом сообщают местные жители. Происшествие попало на камеры очевидцев.

- Походу воды в «Кошелеве» не будет, - комментирует автор видео.

Обстоятельства случившегося уточняются. Местные жители сообщают: холодная вода льется по Алма-Атинской и Ракитовскому шоссе.

В начале апреля крупная коммунальная авария уже была в Красноглинском районе Самары. Тогда половина района осталась без воды, а на Мехзаводе образовалось озеро из сточных вод. Коммунальщики несколько часов не могли найти место прорыва, чиновники не понимали, кто отключил воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области горит 950 квадратных метров сухой травы
В Самаре во время Пасхи будут ходить дополнительные автобусы
Слишком толстый: медведя Умку из Самарского зоопарка стали реже кормить
Крышу полностью смяло: в Самаре «семерка» попала в жуткую аварию
В Тольятти рассмотрят дело педагога из Франции, которого обвиняют в коррупции и незаконном нахождении в стране
Бомба или репетиция? В Самаре на 116-ом км прогремели взрывы
Школьник, который ударил учительницу в Сызрани, снова избил человека
Борец с пятой колонной: экс-руководителя «НОД» в Самаре Дмитрия Гуренкова арестовали
Послала всех на три буквы: жительница Сызрани спасла жизнь ребенку во Вьетнаме
Это забастовка: самарские оппозиционеры сорвали заседание губернской думы
Гандболистки «Лады» уступили «Кубани» в первом матче полуфинала чемпионата России
В Самаре запустят необычные «музейные» трамваи
Хоккейная «Лада» завершила сезон победой над казанский «Барсом»
В Самарской области на день отключат цифровые телеканалы и радио
В Самаре временно перестанут ходить троллейбусы №16
Выставка военной техники к Дню Победы на площади Куйбышева будет работать неделю
В Тольятти на АЗС произошел серьезный пожар, очевидцы сделали фото
В Самарской области временно запретили охотиться
В Чапаевске предприниматель пытался откупиться от полицейского миллионом рублей
На территории «Лада-Арены» в Тольятти нашли незаконный картодром
Самарский застройщик участвует в разработке Стратегии РФ в области строительства
Известный мастер по изменению личности пообщался с осужденными в самарской колонии
Знаю. Горжусь: в СамГУПС написали тест по истории Великой Отечественной войны
В самарской губдуме приняли законопроект, возвращающий «разливайки» в дома
В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах