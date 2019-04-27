Благодатный огонь доставят в Самару сегодня ночью

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-27T20:03:10+03:00

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Сегодня, в ночь на 28 апреля, в Самару привезут Благодатный огонь. Доставят его на самолете. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Православную святыню по традиции привезут заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов и депутат Кировского района Александр Лашкин.

Уже в 3:20 делегация будет в бизнес-зале аэропорта «Курумоч». Желающие встретить священный огонь могут ночью приехать в аэропорт.

Благодатный огонь – это огонь, который ежегодно «сходит» из Гроба Господня в Великую субботу, накануне празднования Пасхи ю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Каждый год частицу Благодатного огня доставляют в регионы России.

ИСТОЧНИК KP.RU