Малолетки подожгли: в Самаре на Ново-Садовой сгорела «Нива»
27 апреля в Самаре во дворе дома 25 по улице Ново-Садовая произошло ЧП. Там сгорела «Нива». Местные жители сняли происшествие на видео.
- Машина стояла всю зиму. Скорее всего, поджог, - рассказывают очевидцы. – Было разбито заднее окно, оттуда валил черный дым. Жильцы говорят, года три назад малолетки в этом дворе уже поджигали машину. Может быть, опять они. Хозяин сидел рядом, смотрел, как горит его машина.
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области быстро ликвидировали возгорание.
Ранее , в Советском районе Самары на улице Свободы возле дома № 5 загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Но тогда это был не поджог, а короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU