Малолетки подожгли: в Самаре на Ново-Садовой сгорела «Нива»

СЕГОДНЯ 21:21 2019-04-27T21:21:08+03:00

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27 апреля в Самаре во дворе дома 25 по улице Ново-Садовая произошло ЧП. Там сгорела «Нива». Местные жители сняли происшествие на видео.

- Машина стояла всю зиму. Скорее всего, поджог, - рассказывают очевидцы. – Было разбито заднее окно, оттуда валил черный дым. Жильцы говорят, года три назад малолетки в этом дворе уже поджигали машину. Может быть, опять они. Хозяин сидел рядом, смотрел, как горит его машина.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области быстро ликвидировали возгорание.

Ранее , в Советском районе Самары на улице Свободы возле дома № 5 загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Но тогда это был не поджог, а короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU