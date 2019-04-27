2019-04-27T21:37:12+03:00
Общество

Нарушил режим: в Самарской области задержали поджигателя сухой травы

Его оштрафовали на 2 тысячи рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Выжигание травы в Самарской области под запретомВыжигание травы в Самарской области под запретомФото: "КП" Архив
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23 апреля в Самарской области задержали поджигателя сухой травы. Об этом сообщают в министерстве лесного хозяйства Самарской области. Мужчина жег траву на территории недалеко от Похвистневского лесничества.

- Нарушитель доставили в надзорные органы, - прокомментировали в ведомстве. – Гражданина привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности на землях населенных пунктов в период действия особого противопожарного режима.

В министерстве напоминают: особый противопожарный режим в Самарской области введен с 15 апреля до 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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