Нарушил режим: в Самарской области задержали поджигателя сухой травы

СЕГОДНЯ 21:37 2019-04-27T21:37:12+03:00

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23 апреля в Самарской области задержали поджигателя сухой травы. Об этом сообщают в министерстве лесного хозяйства Самарской области. Мужчина жег траву на территории недалеко от Похвистневского лесничества.

- Нарушитель доставили в надзорные органы, - прокомментировали в ведомстве. – Гражданина привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности на землях населенных пунктов в период действия особого противопожарного режима.

В министерстве напоминают: особый противопожарный режим в Самарской области введен с 15 апреля до 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU