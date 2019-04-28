2019-04-28T09:23:50+03:00
Общество

Главная пасхальная служба 2019 в Самарской области прошла в Софийском соборе

На ней присутствовал губернатор региона Дмитрий Азаров
Кирилл КАРИМОВ
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Для храма эта пасхальная служба стала первойДля храма эта пасхальная служба стала первойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с 27 на 28 апреля православные христиане отметили Пасху. В 2019 году божественную литургию митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провел не в Покровском кафедральном соборе, а в новом храме Софии, Премудрости Божией, который находится на набережной у Ладьи. Для храма это первая пасхальная служба.

- Встретить Светлое Воскресенье пришли сотни верующих - среди них деятели культуры, представители казачества, - сообщает пресс-служба областного правительства. - Вместе с земляками Пасху встречает губернатор Дмитрий Азаров.

Митрополит Сергий в конце торжественной службы христосовался с прихожанами и раздал им символ праздника – пасхальные яйца.

Напомним, осенью 2019 года Самару посетит Патриах Московский и всея Руси Кирилл. Духовный лидер проведет службу в Софийском соборе. Летом в храме хотят завершить роспись внутренних помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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