Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Германии

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-28T10:21:34+03:00

Наша землячка будет бороться за первое место на корте

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Полуфинал соревнований в Штутгарте в парном разряде оказался удачным для Анастасии Павлюченковой и чешской спортсменки Люси Шафаржовой. Они в двух сетах обыграли дуэт Анны Блинковой и Оксану Калашникову со счетом 6:4, 7:5, сообщает Чемпионат.com.

Победительницы не подавали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов. Соперницам повезло меньше – у них было 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта.

Анастасия Павлюченкова и Люси Шафаржова сыграют в финале с победителями игрыМона Бартель (Германия)/Анна-Лена Фридзам (Германия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Елена Остапенко (Латвия).

ИСТОЧНИК KP.RU