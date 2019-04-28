«Вот это да!»: в самарском парке Металлургов рыбаки поймали крупного толстолобика
28 апреля, в воскресенье, внимание гуляющих по парку Металлургов было приковано к рыбакам, которые часто ловят рыбу в местном озере. На этот раз им очень повезло – на приманку попался большой толстолобик.
- Вот это да, вот это рыбина, - удивлялись обступившие рыбаков самарцы.
На вид рыба весила 10-15 кг. Рыбаки собирались отпустить толстолобика обратно в озеро, но вот сделали ли они это – неизвестно.
Впрочем, данный экземпляр не может считаться рекордным, средний вес зрелой особи достигает 20-35 кг, хотя встречаются экземпляры, чей вес превышает 50 кг. Зато, улов самарских рыбаков жил и рос в городском озере, что достаточно примечательно и говорит о какой-никакой, а экологии.
В Самаре поймали гигантского толстолобика.Татьяна ПОПОВА
ИСТОЧНИК KP.RU