«Вот это да!»: в самарском парке Металлургов рыбаки поймали крупного толстолобика

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-28T10:49:53+03:00

Большая рыба прекрасно чувствовала себя в городском озере

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28 апреля, в воскресенье, внимание гуляющих по парку Металлургов было приковано к рыбакам, которые часто ловят рыбу в местном озере. На этот раз им очень повезло – на приманку попался большой толстолобик.

- Вот это да, вот это рыбина, - удивлялись обступившие рыбаков самарцы.

На вид рыба весила 10-15 кг. Рыбаки собирались отпустить толстолобика обратно в озеро, но вот сделали ли они это – неизвестно.

Впрочем, данный экземпляр не может считаться рекордным, средний вес зрелой особи достигает 20-35 кг, хотя встречаются экземпляры, чей вес превышает 50 кг. Зато, улов самарских рыбаков жил и рос в городском озере, что достаточно примечательно и говорит о какой-никакой, а экологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/705811" frameborder="0"></iframe> В Самаре поймали гигантского толстолобика.Татьяна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU