Главный тольяттинский внедорожник Lada 4x4 может получить совершенно новую подвеску

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-28T11:14:04+03:00

"Старушку" хоть и собираются заменить на новое поколение в 20-х годах, но на конвейере она еще поживет Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Неизвестно, будет ли независимая подвеска устанавливать на «ветерана» прямо на заводе

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Автомобиль Lada 4x4 (до 2006 года «Нива») может получить едва ли не самое серьезное обновление с 1977 года. На тольяттинскую легенду собираются установить полностью независимую подвеску. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в одной из «околозаводских» компаний.

Технических подробностей и сроков реализации проекта пока нет. До конца также не понятно, будут ли внедорожники получать модернизированную подвеску прямо на конвейере АВТОВАЗа или будет предлагаться как тюнинг-кит, сертифицированный заводом-изготовителем.

Сейчас внедорожник продается в нескольких версиях, включая модификации Urban и Bronto. Под капотом Lada 4x4 стоит «классический» двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с. Цены на модель стартуют от 518 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU