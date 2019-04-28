Главный тольяттинский внедорожник Lada 4x4 может получить совершенно новую подвеску
Автомобиль Lada 4x4 (до 2006 года «Нива») может получить едва ли не самое серьезное обновление с 1977 года. На тольяттинскую легенду собираются установить полностью независимую подвеску. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в одной из «околозаводских» компаний.
Технических подробностей и сроков реализации проекта пока нет. До конца также не понятно, будут ли внедорожники получать модернизированную подвеску прямо на конвейере АВТОВАЗа или будет предлагаться как тюнинг-кит, сертифицированный заводом-изготовителем.
Сейчас внедорожник продается в нескольких версиях, включая модификации Urban и Bronto. Под капотом Lada 4x4 стоит «классический» двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с. Цены на модель стартуют от 518 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU