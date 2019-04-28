В самарский стадион «Торпедо» на Мичурина вложат 6 млн рублей
Стартовал аукцион на разработку проектно-сметной документации для стадиона «Торпедо», который находится на перекрестке улиц Мичурина и Челюскинцев. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
На эти цели направят 5,82 млн рублей из бюджета. Здание стадиона было построено в 1912 году. До 1990-х годов здание использовалось для размещения спортивного общества «Торпедо». Из-за пожара там выгорела крыша, утрачена значительная часть перекрытий, оконных и дверных заполнений, полностью разрушены конструкции пола. Общая площадь составляет 626,5 кв.м.
Заказчиком проекта реконструкции выступает школа олимпийского резерва № 17. После реставрации и ремонта на стадионе разместят центр фехтования.
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ИСТОЧНИК KP.RU