2019-04-28T11:57:09+03:00
Спорт

В самарский стадион «Торпедо» на Мичурина вложат 6 млн рублей

В будущем, отремонтированное здание должно стать центром фехтования
Кирилл КАРИМОВ
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Здание должно стать базой для олимпийцевЗдание должно стать базой для олимпийцевФото: Яндекс.Карты
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Стартовал аукцион на разработку проектно-сметной документации для стадиона «Торпедо», который находится на перекрестке улиц Мичурина и Челюскинцев. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

На эти цели направят 5,82 млн рублей из бюджета. Здание стадиона было построено в 1912 году. До 1990-х годов здание использовалось для размещения спортивного общества «Торпедо». Из-за пожара там выгорела крыша, утрачена значительная часть перекрытий, оконных и дверных заполнений, полностью разрушены конструкции пола. Общая площадь составляет 626,5 кв.м.

Заказчиком проекта реконструкции выступает школа олимпийского резерва № 17. После реставрации и ремонта на стадионе разместят центр фехтования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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