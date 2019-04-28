2019-04-28T12:42:59+03:00
Общество

Замуровали демоны: в Самарской области жестокосердечные коммунальщики заблокировали в подвале 5 кошек

Зоозащитникам пришлось развернуть настоящую борьбу за несчастных животных
Кирилл КАРИМОВ
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Еще немного и коты бы просто погиблиЕще немного и коты бы просто погиблиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередная история с животными, которая снова ставит под вопрос гуманность некоторых граждан, произошла в Сызрани. В доме 303 на улице Маршала Жукова замуровали окна подвала, в котором жили кошки. Причем, вместе с хвостатыми, сообщает «КТВ-Луч».

Оказалось, что одна из местных жительниц писала постоянные жалобы в местное ЖЭУ, дескать забейте окна подвала, от кошек нет спасения, гадят. Коммунальщики подошли к вопросу кардинально, забив все наглухо, хотя и были по закону обязаны оставить лазы размером не менее 15 на 15 см, чтобы горемычные бездомные коты могли спастись.

Узнав об этом местные зоозащитники забили тревогу. В комиссии по контролю за работой ЖКХ Сызрани ей подтвердили право открыть замурованные окна подвала. Сделать это удалось не везде.

- Освободили пять котов, которые едва не погибли без еды и воды. Как же можно уморить голодом животных, ссылаясь, что они гадят? Без кошек в подвале появятся крысы, - сетует зоозащитник Наталья Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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