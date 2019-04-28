В Самарской области ухудшается погода

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-28T13:09:40+03:00

В ближайшие часы на регион может обрушиться гроза

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В воскресенье, 28 апреля, в Самарской области ожидается небольшой и умеренный дождь, местами гроза, ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Завтра, 29 апреля, в регионе значительно похолодает. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха составит 6-11 °C.

В региональном ГУ МЧС напоминают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения различных ЧП: обрывов ЛЭП, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU