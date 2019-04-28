Самарские чиновники хотят найти причину того, почему по Алма-Атинской течет ручей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-28T16:17:13+03:00

Коммунальная неурядица вывела горожан из себя

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Уже месяц по улице Алма-Атинской течет вода, поток которой не пересыхает даже в солнечную погоду. Разобраться в происходящем горожане попросили городских чиновников.

- Уже неделю по Алма-Атинской от Московского шоссе течет вода, написала в Твиттере самарчанка Татьяна Васякина. - Кто-нибудь может дать объяснения данной бесхозяйственности?

Эта весна вообще обнажила проблемы уборки Алма-Атинской. Сошедшие сугробы вскрыли, что под ними лежали настоящие залежи мусора, например, хорошо известных многим синих бахил.

На возмущение граждан ответил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

- Будем работать с собственником земельного участка, на котором складировался снег.

ИСТОЧНИК KP.RU