Самарские чиновники хотят найти причину того, почему по Алма-Атинской течет ручей
Уже месяц по улице Алма-Атинской течет вода, поток которой не пересыхает даже в солнечную погоду. Разобраться в происходящем горожане попросили городских чиновников.
- Уже неделю по Алма-Атинской от Московского шоссе течет вода, написала в Твиттере самарчанка Татьяна Васякина. - Кто-нибудь может дать объяснения данной бесхозяйственности?
Эта весна вообще обнажила проблемы уборки Алма-Атинской. Сошедшие сугробы вскрыли, что под ними лежали настоящие залежи мусора, например, хорошо известных многим синих бахил.
На возмущение граждан ответил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
- Будем работать с собственником земельного участка, на котором складировался снег.
ИСТОЧНИК KP.RU