На трассе М-5 в Самарской области грузовая фура вылетела с дороги

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-28T19:25:06+03:00

О пострадавших не сообщается Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 апреля, в Самарской области произошло ДТП с участием многотоннажного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Фура Scania вылетела с дороги на М-5 в направлении из Москвы перед поворотом на Междуреченск, - рассказывает один из водителей, проезжавших мимо.

Тяжелая машина с прицепом снесла дорожный указатель и оказалась в разливе весеннего половодья. Теперь, чтобы достать грузовик придется использовать спецтехнику.

Что послужило причиной аварии неизвестно. Одни из комментирующих предположили, что дальнобойщик уснул, другие – уходил от столкновения со встречной машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU