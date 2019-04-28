2019-04-28T19:25:06+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области грузовая фура вылетела с дороги

Многотонная махина застряла в разливе реки
Кирилл КАРИМОВ
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О пострадавших не сообщаетсяО пострадавших не сообщаетсяФото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье, 28 апреля, в Самарской области произошло ДТП с участием многотоннажного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Фура Scania вылетела с дороги на М-5 в направлении из Москвы перед поворотом на Междуреченск, - рассказывает один из водителей, проезжавших мимо.

Тяжелая машина с прицепом снесла дорожный указатель и оказалась в разливе весеннего половодья. Теперь, чтобы достать грузовик придется использовать спецтехнику.

Что послужило причиной аварии неизвестно. Одни из комментирующих предположили, что дальнобойщик уснул, другие – уходил от столкновения со встречной машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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