На трассе М-5 в Самарской области грузовая фура вылетела с дороги
Многотонная махина застряла в разливе реки
О пострадавших не сообщаетсяФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 апреля, в Самарской области произошло ДТП с участием многотоннажного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
- Фура Scania вылетела с дороги на М-5 в направлении из Москвы перед поворотом на Междуреченск, - рассказывает один из водителей, проезжавших мимо.
Тяжелая машина с прицепом снесла дорожный указатель и оказалась в разливе весеннего половодья. Теперь, чтобы достать грузовик придется использовать спецтехнику.
Что послужило причиной аварии неизвестно. Одни из комментирующих предположили, что дальнобойщик уснул, другие – уходил от столкновения со встречной машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU