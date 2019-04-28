2019-04-28T20:43:42+03:00
Общество

В Самаре полностью обновят дорожную разметку к концу октября

Работы начались с исторического центра
Кирилл КАРИМОВ
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Мэрия СамарыМэрия Самары
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В конце апреля в Самаре начались работы по обновлению горизонтальной разметки на дорогах. На это из городского бюджета направлено 55 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас рабочие задействованы в историческом центре. До 1 мая разметка будет обновлена на площади Куйбышева, улицах Молодогвардейской, Чапаевской, Галактионовской, Красноармейской, Вилоновской, Максима Горького, Лесной, Волжском проспекте и Северо-Восточной магистрали.

Всего в Самаре в этом году планируют обновить на площади более 66 тыс. кв. м. Из них на 28 тыс. будет использоваться краска, 2 тыс. - холодный двухкомпонентный пластик, 26 тыс. – термопластик.

Все работы по обновлению дорожной разметки подрядчик должен завершить в срок до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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