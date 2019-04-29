2019-04-29T07:46:01+03:00
Авто

Самара попала в топ-5 городов, где предпочитают покупать новые легковушки

Наш город разделил первенство с Москвой, Питером, Екатеринбургом и Казанью
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре любят новые автоВ Самаре любят новые авто
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В Самаре любят новые легковые автомобили. Город вошел в топ-5 среди миллионников, где самые высокие объемы реализации новых авто. Первенство в этом списке за Москвой, здесь за первые три месяца 2019 купили 46 855 легковушек без истории. На втором месте Санкт-Петербург, здесь продажи упали по сравнению с прошлым годом на 3,7%. 3-4 место за Екатеринбургом и Казанью соответственно.

- В Самаре было реализовано за три месяца 3735 автомобилей, это на 1117 меньше, чем в столице Татарстана, - сообщают эксперты "Автостат Инфо".

В целом же за первый квартал 2019 года рынок новых легковых автомобилей сократиться на 1,2%. Также в десятке городов, где новые легковые авто покупают достаточно охотно, оказались Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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