2019-04-29T08:19:49+03:00
Общество

В Самаре кондуктор троллейбуса предлагала пассажиру встать на колени

Мужчина не хотел платить за ручную кладь
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ТТУ пообещали провести служебную проверку по данному фактуВ ТТУ пообещали провести служебную проверку по данному фактуФото: Архив "КП"
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В минувшее воскресенье, 28 апреля, с одним из пассажиров троллейбуса № 12 в Самаре произошел неприятный случай. По словам мужчины, кондуктор заставила его платить за ручную кладь, а потом еще и предложила встать на колени.

- Хамоватая кондукторша заставила заплатить за ручную кладь, которая не превышала разрешенных габаритов. Потом сказала, что если бы я «встал на колени, тогда мог бы еще что-то доказывать», - возмутился в соцсетях самарец.

На обращение горожанина сразу же отреагировали представители департамента транспорта и поручили трамвайно-троллейбусному управлению провести по данному факту служебную проверку.

- По результатам проверки, в случае подтверждения фактов к кондуктору будут применены меры дисциплинарного воздействия, - отметили в ТТУ.

К слову, после обращения самарца многие пользователи соцсетей задались вопросом, нужно ли платить за габаритный багаж и как определить, что он относится к этой категории. На это представители ТТУ ответили, что у кондуктора должна быть рулетка или линейка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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