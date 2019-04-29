В Тольятти осудили мужчин, которые предлагали директору фирмы за 25 млн рублей избежать уголовного наказания

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-29T08:58:37+03:00

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Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор двоим местным жителям - 38-летнему и 43-летнему мужчинам, которые обвинялись в особо крупном мошенничестве. Они пытались обмануть директора одной из фирм на 25 миллионов рублей.

- Мужчины узнали, что в отношении директора компании проводятся следственные действия. Они предложили женщине за денежное вознаграждение помочь в том, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, а также пообещали вернуть ей изъятые ранее документы, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В конце июля прошлого года обоих тольяттинцев задержали с поличным при получении части денег - 15 миллионов рублей. На следующий день в СУ СК по Самарской области в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "Обещание или посредничество во взяточничестве". 21 января этого года злоумышленники предстали перед судом. Служители Фемиды признали их виновными и назначили наказание в виде 2 лет 2 месяцев и 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать они его будут в колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU