Волейболисты «Новы» завершили чемпионат России на 10 месте

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-29T09:12:07+03:00

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Волейбольный клуб «Нова» в заключительном матче плей-аута обыграл аутсайдера Суперлиги «Ярославич». Матч завершился в трех партиях 3:0 (25:14, 25:11, 25:19). Победа позволила «Нове» финишировать в чемпионате России на 10 месте. «Ярославич» покинул Суперлигу.

- За сезон я бы поставил нашей команде оценку 9.5 из 10, - приводит слова главного тренера «Новы» Александра Горбаткова пресс-служба клуба. – Оставшаяся половиночка – это где-то удача, от нас отвернувшаяся. Где-то вначале было неверие в себя, но на 9.5 баллов мы точно сыграли. Мы смогли войти в 10 сильнейших команд Суперлиги после всех потрясений, которые с клубом произошли, поэтому парни молодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU