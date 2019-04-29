В Сызранском районе двое мужчин незаконно ловили рыбу на «косынку»
Ущерб от действий рыбаков составил около 20 тысяч рублей
Браконьеры успели поймать несколько окуней, плотвы, уклейки и судаковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В начале апреля полицейские выявили в Самарской области очередной факт браконьерства. Двое мужчин незаконно ловили рыбу на реке Тишерек в Сызранском районе.
- Мужчины 1978 и 1974 годов рождения использовали запрещенное орудие лова «косынка». С помощью него они успели поймать несколько окуней, плотвы, уклейки и судаков, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Ущерб от действий злоумышленников составил около 20 тысяч рублей. В отношении них правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU