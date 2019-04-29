2019-04-29T09:32:30+03:00
Спорт

Денис Ткачук: «Я долго не играл, внутри было много эмоций, хотел доказать, что могу играть в футбол и забивать голы»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал дубль в ворота «Зенита»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» уступили в Санкт-Петербурге 2:4.«Крылья» уступили в Санкт-Петербурге 2:4.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук прокомментировал матч против «Зенита» и свой дубль.

- Тренерский штаб предоставил мне шанс, и я благодарен ему за это. Спасибо моим родным и близким, кто верит в меня. Для меня было очень важно выйти, забить, тем более в праздник Светлой Пасхи, - приводит слова Ткачука пресс-служба «КС». - В моменте с первым голом я чувствовал, что мяч может отскочить ко мне, знал, что Рамиль будет делать такую передачу и был готов замкнуть ее. Когда забивал второй – воспользовался моментом, мяч оказался под рабочей ногой, я увидел, что у вратаря закрыт обзор, и мне оставалось мощно пробить в створ. Я долго не играл, внутри было много эмоций, хотел доказать, что могу играть в футбол и забивать голы. Для меня очень важен дубль в ворота «Зенита».

Напомним, «Крылья» уступили в Санкт-Петербурге 2:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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