2019-04-29T09:43:50+03:00
Общество

Озеро на Аэродромной, где погибла рыба и черепахи, в ближайшее время чистить не будут

Чиновники пообещали включить эти работы в контракт
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей МилеровФото: Андрей МилеровФото: Twitter.com
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Власти Самары пообещали разобраться с озером в сквере «Родничок надежды» на улице Аэродромной. Напомним, в середине апреля местные жители заметили, что вся живность водоема — рыбы и черепахи — погибли. Чиновники пообещали, что озеро будет очищено, вот только когда именно это произойдет, не уточнили.

- Озеро будет очищено после включения в контракт. Дата включения в контракт на данный момент неизвестна, - сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Отметим, что ранее чиновники объяснили гибель рыбы в водоеме тем, что он непроточный. Содержание кислорода там низкое, поэтому происходит гниение органики. По словам местных жителей, для протоки озера есть труба, но она забилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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