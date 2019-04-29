В Сызрани нашли погибшим пропавшего в начале апреля 25-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-29T09:55:59+03:00

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В Сызрани завершились поиски 25-летнего местного жителя, который числился пропавшим без вести с 5 апреля. К сожалению, молодой человек погиб. Об этом сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, последний раз сызранца видели выходящим из автобуса № 65 на остановке у детской поликлиники в Юго-Западном районе. После этого он бесследной исчез. Несколько дней молодого человека искали близкие, волонтеры и полицейские. Как пишет КТВ-Луч, в субботу, 27 апреля, его тело было найдено в пойме реки Кубры.

Причина гибели парня пока не известна. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU