2019-04-29T10:13:06+03:00
Спорт

«Динамо Самара» сыграло вничью 5:5 с «Норильским никелем» в товарищеском матче

Голами в составе волжан отметились Волков (дубль), Мелконян, Крылов и Гуляйкин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
Изменить размер текста:

«Динамо Самара» перед играми плей-офф чемпионата России по мини-футболу провела товарищеский матч против клуба «Норильский никель». Игра проходила в московском Троицке, где базируется самарская команда, и завершилась результативной ничьей 5:5. Голами в составе волжан отметились Волков (дубль), Мелконян, Крылов и Гуляйкин.

- Матч прошел в равной борьбе. Видно, что команды находятся под нагрузкой и все мысли тренеров и футболистов там – впереди, в плей-офф. Сейчас тренеры ищут, как и чем усилить игру своих команд. Смотрят, анализируют, и эта встреча, думаю, дала им пищу для размышлений. В общем и целом, сегодняшний матч, несмотря на свой товарищеский статус, прошел в остром соперничестве, отметил игрок МФК «Норильский никель» Дмитрий Будин. Его слова приводит пресс-служба «Динамо Самара».

Напомним, в 1/4 финала мини-футбольной Суперлиги волжане сыграют против «Синары» из Екатеринбурга. Первые игры пройдут в столице Свердловской области 3 и 4 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета
В Куйбышевском районе Самары снесут незаконную шашлычную с мансардой
Хоккеист ЦСК ВВС Тахир Мингачев стал серебряным призером юниорского чемпионата мира
В Сызрани нашли погибшим пропавшего в начале апреля 25-летнего парня
Озеро на Аэродромной, где погибла рыба и черепахи, в ближайшее время чистить не будут
Денис Ткачук: «Я долго не играл, внутри было много эмоций, хотел доказать, что могу играть в футбол и забивать голы»
В Сызранском районе двое мужчин незаконно ловили рыбу на «косынку»
Волейболисты «Новы» завершили чемпионат России на 10 месте
В Тольятти осудили мужчин, которые предлагали директору фирмы за 25 млн рублей избежать уголовного наказания
В Самаре из-за ДТП и дорожных работ «стояло» Московское шоссе
В Самаре кондуктор троллейбуса предлагала пассажиру встать на колени
В Самаре дома на Крымской площади покрасят в новые цвета
Самара попала в топ-5 городов, где предпочитают покупать новые легковушки
В Самаре полностью обновят дорожную разметку к концу октября
На трассе М-5 в Самарской области грузовая фура вылетела с дороги
Стали известны подробности пожара в Самарской области, вызванного ударом молнии
В Самаре на Киевской белая иномарка влетела в трамвай