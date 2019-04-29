«Динамо Самара» сыграло вничью 5:5 с «Норильским никелем» в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-29T10:13:06+03:00

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«Динамо Самара» перед играми плей-офф чемпионата России по мини-футболу провела товарищеский матч против клуба «Норильский никель». Игра проходила в московском Троицке, где базируется самарская команда, и завершилась результативной ничьей 5:5. Голами в составе волжан отметились Волков (дубль), Мелконян, Крылов и Гуляйкин.

- Матч прошел в равной борьбе. Видно, что команды находятся под нагрузкой и все мысли тренеров и футболистов там – впереди, в плей-офф. Сейчас тренеры ищут, как и чем усилить игру своих команд. Смотрят, анализируют, и эта встреча, думаю, дала им пищу для размышлений. В общем и целом, сегодняшний матч, несмотря на свой товарищеский статус, прошел в остром соперничестве, отметил игрок МФК «Норильский никель» Дмитрий Будин. Его слова приводит пресс-служба «Динамо Самара».

Напомним, в 1/4 финала мини-футбольной Суперлиги волжане сыграют против «Синары» из Екатеринбурга. Первые игры пройдут в столице Свердловской области 3 и 4 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU