2019-04-29T10:23:12+03:00
Спорт

Хоккеист ЦСК ВВС Тахир Мингачев стал серебряным призером юниорского чемпионата мира

В финале сборная России уступила сверстникам из Швеции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: минспорт СОФото: минспорт СО
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Воспитанник самарского хоккея и игрок ЦСК ВВС Тахир Мингачев в составе сборной России до 18 лет стал серебряным призером юниорского чемпионата мира. В финале наша сборная уступила в овертайме Швеции 3:4.

- Тахир Мингачев в составе сборной РФ завоевал серебро юниорского чемпионат мира (игроки до 18 лет). В финале наша команда уступила шведам (3:4 ОТ). Мингачев - 7 игр, 1 шайба, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

Напомним, на чемпионате мира 2019 U18 сборная России в четвертьфинале обыграла Беларусь 6:0, а в полуфинале была сильнее сборной США по буллитам 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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