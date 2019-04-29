В Самаре независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-29T13:19:46+03:00

В сравнении с 2018 годом средняя скорость в сети 4G и 3G заметно выросла

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По итогам независимого исследования качества интернет-доступа Самара попала в число крупных российских городов, жители которых пользуются мобильным интернетом с высокими пользовательскими характеристиками. Тестирование сети Билайн проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily в апреле 2019 года в рамках ежегодного спецпроекта «Качество связи».

Измерения производились на сетях 3G и 4G, в том числе в период повышенной загрузки сети, на специальном оборудовании с применением смартфонов в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты были сделаны в движении, на специально оборудованном автомобиле. Общая протяженность маршрута, который пролегал через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку, составила более 120 км.

Как показали измерения, средняя скорость в сети 3G Билайн в Самаре составила 9 Мбит/с при максимальной 31,3 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA (42,2 Мбит/с). Такая скорость позволяет абонентам вполне комфортно пользоваться многими мобильными сервисами.

В 4G сети оператора средняя скорость мобильного интернета составила 17,8 Мбит/с, а максимальная - 68,4 Мбит/с. Особое внимание в исследовании было уделено оценке скорости загрузки страниц или потери информации. Задержка (ping) оказалась вдвое меньше, чем в сетях 3G: она составила 58 мс. Тестовая страница загрузилась успешно в 98,59% случаев.

По оценке TelecomDaily, в сравнении с 2018 годом средняя скорость в сети 4G и 3G Билайн в Самаре заметно выросла и «данные скоростные характеристики более чем достаточны не только для серфинга по сайтам, но и для просмотра видео высокой четкости».

Высокие показатели стабильности сети Билайн стали возможными благодаря тому, что в 2018 году на территории Самарской области оператор провел масштабные работы на своей сети. Были построены новые базовые станции 4G, что позволило значительно увеличить покрытие высокоскоростной сетью на 20%. Велась и планомерная деятельность по модернизации уже существующей сети, в результате которой технические специалисты компании проводили замену оборудования на новое.

Алик Носов, территориальный управляющий Самарского кластера ПАО «ВымпелКом»:

«На всей сети в Самаре была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая позволила значительно повысить средние пользовательские скорости. На сегодняшний день средняя скорость 4G интернета на одного пользователя увеличена на 14%. Также мы продолжили работы по улучшению качественных характеристик уже существующей сети – модернизация транспортной сети произведена в большинстве районах города».

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ИСТОЧНИК KP.RU