Юные самарцы смогут играть в семейном парке развлечений «Мегалэнд» весь день по безлимиту

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-29T10:51:28+03:00

В будни поиграть целый день на любой площадке будет стоить 349 рублей, в выходные – 499 рублей

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В Самаре в семейном парке развлечений «Мегалэнд» юные посетители смогут играть целый день по одной цене. Там стартовала акция «Безлимит». В будни играть целый день на любой площадке будет стоить 349 рублей, в выходные – 499 рублей.

- Специальное предложение действует на всех аттракционах в любой день недели. Мы уверены, такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям, - рассказали в «Мегалэнде». - Первые смогут испытать все интересные им площадки, не переживая за время, а последние – вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.

«Мегалэнд» находится на третьем этаже ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейскя, 131.

ИСТОЧНИК KP.RU