Юные самарцы смогут играть в семейном парке развлечений «Мегалэнд» весь день по безлимиту
В Самаре в семейном парке развлечений «Мегалэнд» юные посетители смогут играть целый день по одной цене. Там стартовала акция «Безлимит». В будни играть целый день на любой площадке будет стоить 349 рублей, в выходные – 499 рублей.
- Специальное предложение действует на всех аттракционах в любой день недели. Мы уверены, такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям, - рассказали в «Мегалэнде». - Первые смогут испытать все интересные им площадки, не переживая за время, а последние – вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.
«Мегалэнд» находится на третьем этаже ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейскя, 131.
ИСТОЧНИК KP.RU