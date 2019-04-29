2019-04-29T11:06:35+03:00
Общество

Вставать на колени никто не заставлял: в ТТУ Самары прокомментировали конфликт кондуктора и пассажира в троллейбусе

Спор произошел из-за нежелания троих мужчин оплачивать провоз багажа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кондуктор попросила пассажиров либо оплатить провоз багажа, либо поставить сумки на колениКондуктор попросила пассажиров либо оплатить провоз багажа, либо поставить сумки на колениФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары провело служебную проверку после конфликта пассажира и кондуктора троллейбуса № 12, который произошел в воскресенье, 28 апреля. Напомним, мужчина заявил, что кондуктор заставила его оплатить провоз багажа и даже предложила встать на колени. Слова пассажира подтвердились только частично.

- В тот день в троллейбус зашли трое мужчин с большими сумками. Кондуктор предложила им оплатить провоз багажа. Однако пассажиры отказались это сделать. После этого она попросила поставить сумки себе на колени, чтобы они не занимали дополнительные места, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ТТУ.

По словам представителей ведомства, кондуктор не просила никого вставать на колени. Обращение самарца, размещенное в соцсетях, имело ошибочную интерпретацию произошедшего в троллейбусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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