Вставать на колени никто не заставлял: в ТТУ Самары прокомментировали конфликт кондуктора и пассажира в троллейбусе
Трамвайно-троллейбусное управление Самары провело служебную проверку после конфликта пассажира и кондуктора троллейбуса № 12, который произошел в воскресенье, 28 апреля. Напомним, мужчина заявил, что кондуктор заставила его оплатить провоз багажа и даже предложила встать на колени. Слова пассажира подтвердились только частично.
- В тот день в троллейбус зашли трое мужчин с большими сумками. Кондуктор предложила им оплатить провоз багажа. Однако пассажиры отказались это сделать. После этого она попросила поставить сумки себе на колени, чтобы они не занимали дополнительные места, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ТТУ.
По словам представителей ведомства, кондуктор не просила никого вставать на колени. Обращение самарца, размещенное в соцсетях, имело ошибочную интерпретацию произошедшего в троллейбусе.
ИСТОЧНИК KP.RU