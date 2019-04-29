Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на 1 мая

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-29T11:25:22+03:00

Первый день мая обещает быть малооблачным и без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало последнего месяца весны будет не очень теплым

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В Приволжском УГМС «предсказали» погоду на начало последнего месяца весны. Судя по прогнозам синоптиков, первые дни мая будут немного прохладными. По ночам столбики термометров будут опускаться до нулевой и даже минусовой отметок.

- В ночь на 1 мая температура воздуха составит -3...+2 °C. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 9...14°C. Осадков не предвидится, - сообщили в Приволжском УГМС.

А вот 2 мая погода немного испортится. Местами по области пройдет кратковременный дождь. Ветер сменит свое направление на юго-восточное и усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха составит 12...17 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU