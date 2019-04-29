2019-04-29T11:25:22+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на 1 мая

Начало последнего месяца весны будет не очень теплым
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Первый день мая обещает быть малооблачным и без осадковПервый день мая обещает быть малооблачным и без осадковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Приволжском УГМС «предсказали» погоду на начало последнего месяца весны. Судя по прогнозам синоптиков, первые дни мая будут немного прохладными. По ночам столбики термометров будут опускаться до нулевой и даже минусовой отметок.

- В ночь на 1 мая температура воздуха составит -3...+2 °C. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 9...14°C. Осадков не предвидится, - сообщили в Приволжском УГМС.

А вот 2 мая погода немного испортится. Местами по области пройдет кратковременный дождь. Ветер сменит свое направление на юго-восточное и усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха составит 12...17 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, во сколько обойдутся пересадочные билеты в Самаре
Из Самарской области выдворили иностранца, который пытался подкупить полицейского 1000 рублей
Парки и скверы Самары начали обрабатывать против клещей
В Самаре ищут тех, кто отремонтирует Церковь Михаила Архангела за 50 млн рублей
Конкурс «Виват, Баян! - 2019»: когда пройдет, программа
В Самаре появится двухметровый глобус с книгами из искусственной травы
В Самарской области водитель грузовика вылетел в кювет и умер
Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" на майские праздники
"Будет тушенка с кашей": в День Победы на площади Куйбышева будут работать три полевые кухни
В Самарской области водитель под наркотиками сбил инспектора ДПС и прокатил его на капоте 500 метров
Жительница Хворостянки, сына которой избили в школе, подписала мировое соглашение
В Самаре 1 мая 2019 года на площади Куйбышева устроят демонстрацию и перфоманс с техникой
Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре: где посмотреть, когда будет
"Биртман" в городе: На Метафесте - 2019 в Самаре зажгут под песни вымышленного советского поэта
Под Сызранью в затоне Волги нашли труп полуголого рыбака
Вставать на колени никто не заставлял: в ТТУ Самары прокомментировали конфликт кондуктора и пассажира в троллейбусе