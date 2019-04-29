2019-04-29T11:46:53+03:00
Происшествия

Под Сызранью в затоне Волги нашли труп полуголого рыбака

Мужчину могло затянуть под воду, пока он спасал свою удочку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тело погибшего рыбака нашли спасатели / Фото: КТВ-ЛучТело погибшего рыбака нашли спасатели / Фото: КТВ-Луч
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Утром в воскресенье, 28 апреля, в затоне реки Волги в районе села Нижнепечерское было найдено тело 58-летнего мужчины. Погибший был практически голый в воде, передает КТВ-Луч.

По словам родственников мужчины, он отправился на рыбалку в субботу, 27 апреля, на одно из озер, но так и не вернулся. В итоге они обратились за помощью к спасателям. Что послужило причиной смерти рыбака, пока не известно. Спасатели предполагают, что у него могла запутаться леска, поэтому он бросился спасать удочку.

По предварительным данным, рядом с местом происшествия находится труба, которая соединяет два озера. Мужчина мог не справиться с течением, и его затянуло под воду. В настоящее время подробности и детали случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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