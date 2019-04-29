"Биртман" в городе: На Метафесте - 2019 в Самаре зажгут под песни вымышленного советского поэта
Стали известны первые участники фестиваля "МетаФест - 2019", который пройдет 23-24 августа на Грушинской поляне. Впервые в Самарской области выступит группа "Биртман". Коллектив исполняет песни Зиновия Аркадьевича Биртмана - вымышленного поэта-песенника из Тюмени.
- Поклонниками группы являются: творческая интеллигенция, студенты, хипстеры, блогеры, футбольные фанаты, домохозяйки, моряки, а также Михаил Боярский, Олег Нестеров, Андрей Ургант и даже Юрий Гальцев, - сообщают организаторы Метафеста - 2019.
- Эта новость делает мой день! - Уже представила, как плясать буду, - сразу отреагировали на новость поклонники группы и фестиваля.
Кстати, сейчас билеты на Метафест-2019 можно купить по цене распродажи в группе фестиваля. Стоимость билета 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU