В Самаре 1 мая 2019 года на площади Куйбышева устроят демонстрацию и перфоманс с техникой

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-29T12:12:31+03:00

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В среду, 1 мая, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. В этот день в областной столице состоится традиционная демонстрация рабочих, а также яркий перфоманс с участием техники.

- Демонстрация пройдет в 11:00 на площади имени В.В. Куйбышева. В ней примут участие представители различных профессий. Они пройдут единой многотысячной колонной в сопровождении с барабанщиками и флаговым шоу, - рассказали в администрации Самары.

Как отмечают в мэрии, 1 мая между Самарой, Тольятти и Новокуйбышевском будет организован телемост, которые соединит всех участников праздника. По плану сначала в этот день пройдет демонстрация рабочих, потом перфоманс — танец людей и машин, а затем — флешмоб «МИР — ТРУД — МАЙ». После завершения праздника все желающие смогут посетить интерактивную выставку «Фестиваль профессий».

Добавим, что вход на площадь будет свободный. Всех желающих будут пускать через КПП, которые установят со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской. Для удобства на площади установят трибуны. Занять себе место там можно будет с 7:30.

ИСТОЧНИК KP.RU