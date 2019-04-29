2019-04-29T12:34:16+03:00
Общество

Жительница Хворостянки, сына которой избили в школе, подписала мировое соглашение

Найпа Алгалиева получила компенсацию за причиненный моральный и материальный вред, а школа признала свою вину
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Трехстороннее соглашение было заключено 23 апреля в Приволжском районном суде Самарской областиТрехстороннее соглашение было заключено 23 апреля в Приволжском районном суде Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница села Хворостянка Найпа Алгалиева заключила мировое соглашение с местной школой и матерью ученика, который избил сына Найпы Азата. Трехстороннее соглашение было заключено 23 апреля в Приволжском районном суде Самарской области. Напомним, местная жительница Найпа Алгалиева рассказала журналистам, что ее сыну Азату в школе сломали нос и запретили сообщать о драке и вызывать «скорую». По мнению родительницы, это уже школьная система. Кроме того, Найпа упомянула и то, что классная руководительница сына заставляла женщину убираться у нее дома в обмен на хорошие оценки.

- Ответчики признают свою вину, - говорится в тексте документа. – По настоящему мировому соглашению Татьяна Яфунина (законный представитель Кирилла Макарова, который избил Азата) обязуется выплатить 46 954 рубля - в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов.

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Еще 15 тысяч рублей должна выплатить школа. Ранее в интервью «КП»-Самара» Найпа Алгалиева признавалась: боится, что, как только пйдет на мировую жизнь Азата снова станет невыносимой.

- Про увольнение директора и Ольги Васильевны Обуховой, классной руководительницы Азата, даже речи не идет, - делится Найпа. – Я хочу добиться справедливости, чтобы ответили директор Савенкова и учитель Обухова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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