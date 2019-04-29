2019-04-29T12:36:19+03:00
Общество

"Будет тушенка с кашей": в День Победы на площади Куйбышева будут работать три полевые кухни

Для ветеранов войны на площади организуют особенный прием
Вера ЦЫГАНКОВА
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К каше будут и чай, и фронтовые сто граммовК каше будут и чай, и фронтовые сто граммовФото: Евгения ГУСЕВА
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Уже скоро, 9 мая, площадь Куйбышева станет центром празднования в Самаре 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все начнется с Парада Победы и завершиться в 22.00 праздничным салютом, который в этом году пройдет на площади Куйбышева и на набережной Волги около Струковского сада.

Между этими частями праздника жители и гости Самары смогут хорошенько подкрепиться. На главной площади города в этот день традиционно будет работать военная полевая кухня и не одна.

Как рассказал на радио "КП-Самара" временно исполняющий обязанности командующего второй гвардейской армией полковник Павел Олексюк, для того, чтобы накормить всех гостей праздника на площади организуют работу сразу трех полевых кухонь. Все они расположатся около угловых скверов площади.

- Будет тушенка с кашей. Меня обычно переспрашивают, может каша с тушенкой. Нет. Военные готовят тушенку с кашей. Ну а к этому будет и чай, и фронтовые сто граммов, - рассказал командующий Парадом полковник Павел Олексюк.

По его словам, для ветеранов Великой Отечественной будет организован отдельный прием от губернатора. В одном из скверов для этого развернут палатку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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