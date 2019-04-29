2019-04-29T12:37:00+03:00
Общество

Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" на майские праздники

30 апреля и 8 мая офис будет работать в сокращенном режиме
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Оставить заявку в нерабочее время можно и на сайте Новой СамарыОставить заявку в нерабочее время можно и на сайте Новой Самары
Изменить размер текста:

Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" во время майских праздников 2019. Офис продаж и офис на Чапаевской, 174 в праздничные дни 30 апреля и 8 мая будет работать с 9.00 до 14.00, в коротком режиме.

- Разрешите от всей души поздравить вас с предстоящими майскими праздниками - Днем весны и труда и Днем Победы! В череде весенних праздников Первомай и День Победы занимают особое место. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, своим родным и друзьям. Мы все хотим, чтобы труд каждого человека был уважаем, чтобы он приносил удовлетворение.Мира на земле, счастья в ваших семьях, здоровья вашим родным и близким людям! - обратились в компании к своим клиентам.

Также здесь отметили, что в нерабочие часы на все вопросы по номеру 340-05-05 ответит дежурный менеджер отдела продаж. Оставить заявку можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, во сколько обойдутся пересадочные билеты в Самаре
Из Самарской области выдворили иностранца, который пытался подкупить полицейского 1000 рублей
Парки и скверы Самары начали обрабатывать против клещей
В Самаре ищут тех, кто отремонтирует Церковь Михаила Архангела за 50 млн рублей
Конкурс «Виват, Баян! - 2019»: когда пройдет, программа
В Самаре появится двухметровый глобус с книгами из искусственной травы
В Самарской области водитель грузовика вылетел в кювет и умер
"Будет тушенка с кашей": в День Победы на площади Куйбышева будут работать три полевые кухни
В Самарской области водитель под наркотиками сбил инспектора ДПС и прокатил его на капоте 500 метров
Жительница Хворостянки, сына которой избили в школе, подписала мировое соглашение
В Самаре 1 мая 2019 года на площади Куйбышева устроят демонстрацию и перфоманс с техникой
Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре: где посмотреть, когда будет
"Биртман" в городе: На Метафесте - 2019 в Самаре зажгут под песни вымышленного советского поэта
Под Сызранью в затоне Волги нашли труп полуголого рыбака
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на 1 мая
Вставать на колени никто не заставлял: в ТТУ Самары прокомментировали конфликт кондуктора и пассажира в троллейбусе