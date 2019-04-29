Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" на майские праздники

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-29T12:37:00+03:00

Оставить заявку в нерабочее время можно и на сайте Новой Самары

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Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" во время майских праздников 2019. Офис продаж и офис на Чапаевской, 174 в праздничные дни 30 апреля и 8 мая будет работать с 9.00 до 14.00, в коротком режиме.

- Разрешите от всей души поздравить вас с предстоящими майскими праздниками - Днем весны и труда и Днем Победы! В череде весенних праздников Первомай и День Победы занимают особое место. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, своим родным и друзьям. Мы все хотим, чтобы труд каждого человека был уважаем, чтобы он приносил удовлетворение.Мира на земле, счастья в ваших семьях, здоровья вашим родным и близким людям! - обратились в компании к своим клиентам.

Также здесь отметили, что в нерабочие часы на все вопросы по номеру 340-05-05 ответит дежурный менеджер отдела продаж. Оставить заявку можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU