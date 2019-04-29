2019-04-29T12:51:13+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель грузовика вылетел в кювет и умер

Перед этим мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ограждение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель грузовика скончался до приезда скорой помощиВодитель грузовика скончался до приезда скорой помощиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 апреля, около 13:30 на 1166 км трассы М-5 «Урал» в Камышлинском районе произошла смертельная авария. Там водитель грузовика протаранил барьерное ограждение и вылетел в кювет.

- 50-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле «Рено Премиум» со стороны Самары в направлении Уфы. По неустановленным пока причинам он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии он был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, во сколько обойдутся пересадочные билеты в Самаре
Из Самарской области выдворили иностранца, который пытался подкупить полицейского 1000 рублей
Парки и скверы Самары начали обрабатывать против клещей
В Самаре ищут тех, кто отремонтирует Церковь Михаила Архангела за 50 млн рублей
Конкурс «Виват, Баян! - 2019»: когда пройдет, программа
В Самаре появится двухметровый глобус с книгами из искусственной травы
Стал известен режим работы офиса продаж "Новой Самары" на майские праздники
"Будет тушенка с кашей": в День Победы на площади Куйбышева будут работать три полевые кухни
В Самарской области водитель под наркотиками сбил инспектора ДПС и прокатил его на капоте 500 метров
Жительница Хворостянки, сына которой избили в школе, подписала мировое соглашение
В Самаре 1 мая 2019 года на площади Куйбышева устроят демонстрацию и перфоманс с техникой
Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре: где посмотреть, когда будет
"Биртман" в городе: На Метафесте - 2019 в Самаре зажгут под песни вымышленного советского поэта
Под Сызранью в затоне Волги нашли труп полуголого рыбака
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на 1 мая
Вставать на колени никто не заставлял: в ТТУ Самары прокомментировали конфликт кондуктора и пассажира в троллейбусе