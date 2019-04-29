В Самарской области водитель грузовика вылетел в кювет и умер

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-29T12:51:13+03:00

Перед этим мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ограждение

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В воскресенье, 28 апреля, около 13:30 на 1166 км трассы М-5 «Урал» в Камышлинском районе произошла смертельная авария. Там водитель грузовика протаранил барьерное ограждение и вылетел в кювет.

- 50-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле «Рено Премиум» со стороны Самары в направлении Уфы. По неустановленным пока причинам он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии он был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU