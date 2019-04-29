В Самаре появится двухметровый глобус с книгами из искусственной травы

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-29T13:12:32+03:00

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В Самаре собираются установить еще одну топиарную фигуру. На этот раз это будет глобус, стоящий на двух книгах. Сейчас департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется выполнением работ.

- Высота фигуры составит 2,3 метра. Две книги будут лежать друг на друге, а глобус будет вертикально стоять на них. Покрытие фигуры будет выполнено из искусственной травы различных оттенков, - говорится на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, глобус будет выполнен в зеленом и голубом цвете. Первый будет олицетворять собой материки, а второй воду. Что касается книг, то одна из них будет красная, а вторая синяя. Из городского бюджета на топиарную фигуру планируют выделить 200 тысяч рублей. Где именно ее установят, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU