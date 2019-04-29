2019-04-29T13:43:03+03:00
Звезды

Конкурс «Виват, Баян! - 2019»: когда пройдет, программа

30 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды» пройдет пресс-конференция, посвященная проведению XVII Международного конкурса «Виват, Баян! - 2019»
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Музыкальный конкурс «Виват, Баян! - 2019», который стал визитной карточкой Самарской области, пройдет в 2019 году с 13 по 17 мая. В этом году жюри конкурса будет международным, в него войдут музыканты не только из России, но также из Сербии, Италии, Китая и Франции.

В пресс-центре «Комсомольской правды» подробно расскажут о том, каким будет новый формат конкурса «Виват, Баян! - 2019», как прошли отборочные этапы, как искали юные таланты в разных регионах России, какой будет программа концертной части конкурса и кто из знаменитых музыкантов выйдет на сцену.

Спикерами предстоящей пресс-конференции о конкурсе «Виват, Баян! - 2019» будут Алексей Хромов, исполнительный директор конкурса «Виват, Баян!», и Ирина Калягина, заместитель министра, руководитель департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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