Конкурс «Виват, Баян! - 2019»: когда пройдет, программа
Музыкальный конкурс «Виват, Баян! - 2019», который стал визитной карточкой Самарской области, пройдет в 2019 году с 13 по 17 мая. В этом году жюри конкурса будет международным, в него войдут музыканты не только из России, но также из Сербии, Италии, Китая и Франции.
В пресс-центре «Комсомольской правды» подробно расскажут о том, каким будет новый формат конкурса «Виват, Баян! - 2019», как прошли отборочные этапы, как искали юные таланты в разных регионах России, какой будет программа концертной части конкурса и кто из знаменитых музыкантов выйдет на сцену.
Спикерами предстоящей пресс-конференции о конкурсе «Виват, Баян! - 2019» будут Алексей Хромов, исполнительный директор конкурса «Виват, Баян!», и Ирина Калягина, заместитель министра, руководитель департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU