2019-04-29T13:37:36+03:00
Общество

В Самаре ищут тех, кто отремонтирует Церковь Михаила Архангела за 50 млн рублей

Объект культурного наследия находится в поселке им. Шмидта
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой будет церковь после реконструкцииВот такой будет церковь после реконструкции
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В Самаре ищут подрядчика, который продолжит реставрационные работы в Церкви Михаила Архангела в поселке Запанской (поселок им. Шмидта). Согласно техзаданию, ремонт памятника включен в государственную программу "Развитие культуры и туризма".

- Выполнить работы подрядчик должен до 30 октября 2020 года, при этом начальная цена контракта - 50,3 млн рублей. В 2019 году будет перечислен первый транш в 30 млн рублей, а в 2020 году выдадут оставшуюся сумму в 20,3 млн рублей, - сообщается на сайте госзакупок.

В техзадании особо оговаривается необходимость еженедельно отчитываться о проведенных работах. Также в документации есть информация о том, как будет выглядеть здание после реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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