Парки и скверы Самары начали обрабатывать против клещей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-29T13:46:45+03:00

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В Самаре стартовали работы по противоклещевой обработке мест массового скопления людей: парков, скверов, бульваров, набережной и транспортных развязок. В этом году эти работы охватят территории общей площадью 211 га.

- На прошлой неделе специалисты обрабатывали 9 скверов в Самарском, Железнодорожном и Октябрьском районах, а сейчас они перешли на территорию Ленинского района в сквер Мичурина. Сегодня планируется обработать еще 7 скверов, - сообщили в мэрии города.

Как отмечают специалисты, специальное средство распыляется на газоны, кустарники и нижние части стволов деревьев. Оно губительно не только для клещей, но и для других насекомых-вредителей. Угрозы для здоровья людей, кошек и собак это средство не несет, однако места обработки во время распыления химсостава все равно запрещено посещать.

По данным городской администрации, обработку общественных территорий против клещей специалисты должны завершить до 20 мая. Кроме того, в конце мая — начале июня в Красноглинском и Кировском районах Самары запланирована обработка от грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU