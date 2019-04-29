2019-04-29T14:07:01+03:00
Общество

Из Самарской области выдворили иностранца, который пытался подкупить полицейского 1000 рублей

Мужчина нарушил правила пребывания на территории РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские не соблазнился предложенной взяткойПолицейские не соблазнился предложенной взяткойФото: Архив "КП"
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Сызранские транспортные полицейские задержали 40-летнего иностранца, который не захотел покидать Россию после истечения установленного срока. Мужчина попался стражам порядка в поезде «МоскваОренбург».

- Иностранец попросил полицейского не составлять на него протокол и предложил ему 1 тысячу рублей за «услугу». Он положил деньги в свой паспорт и пододвинул его правоохранителю, однако тот отказался брать взятку, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

В отношении иностранца правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Недавно мужчина предстал перед судом за нарушение режима пребывания на территории РФ. Служители Фемиды признали его виновным и назначили штраф в 2 тысячи рублей, а также административное выдворение за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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