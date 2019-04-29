Стало известно, во сколько обойдутся пересадочные билеты в Самаре

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-29T14:27:38+03:00

Пересадочный билет в общественном транспорте Самары может появиться до конца 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда именно будет внедрена новая система, пока не уточняется

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В Самаре продолжается работа над внедрением транспортно-пересадочных узлов и пересадочных билетов, которые позволят горожанам пересаживаться на другой транспорт, не тратя при этом лишние деньги.

- Вопрос с внедрением транспортно-пересадочных узлов сейчас имеет положительное решение, соответственно, пересадочный билет тоже будет. По предварительной оценке, на субсидирование пересадочного билета необходимо около 300 млн рублей, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По словам чиновников, эта система должна быть учтена в работе транспортной карты и связана с «облачным» сервисом. Пока все эти работы находятся в проработке, когда именно специалисты приступят к реализации проекта, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что пересадочный билет в Самаре появится до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU