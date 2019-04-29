2019-04-29T14:51:52+03:00
Общество

В Самаре большими «картами» отремонтируют дорогу на улице Дзержинского

Проезжую часть приведут в порядок на участке от улицы Партизанской до улицы Клинической
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал ремонт дорог большими «картами». В планах в этом году обновить 40 участков.

- В числе стартовых объектов ремонта — улица Речная и Смышляевское шоссе. Там уже срезали изношенной слой асфальта и обустраивают новый, а также привели в порядок колодцы, - рассказали в мэрии Самары.

Следующий участок для обновления в рамках нацпроекта — улица Дзержинского. Ее отремонтируют на участке протяженностью 1,2 км от улицы Партизанской до улицы Клинической. На данный момент дорожники провели фрезерование старого слоя покрытия и очистили кромки. По контракту на проезжей части улицы Дзержинского уложат асфальтобетон повышенной прочности, заменят люки колодцев и плиты перекрытия. Работы ведутся как в дневную, так и в ночную смену. Срок гарантии на этот вид ремонта составит 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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