В Тольятти при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-29T15:13:54+03:00

По словам соседей, женщина была лежачей и не могла самостоятельно покинуть жилище

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В ночь на субботу, 27 апреля, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Там в частном доме в проезде Пожарского загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:57. На место происшествия выезжали 21 пожарный и 5 спецмашин. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пожарным удалось потушить возгорание в 1:44. К сожалению, ЧП не обошлось без пострадавших. В результате случившегося погибла 84-летняя женщина.

Как рассказали соседи погибшей, пенсионерка была лежачая. В доме она жила вместе со своей сестрой. Она серьезно пострадала во время пожара. Когда медики забирали пенсионерку в больницу, она еще была жива, но в дальнейшем скончалась. Местные жители обратились в соцсетях ко всем неравнодушным гражданам с просьбой поддержать потерявшую сестру женщину. Они готовы принять любую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU