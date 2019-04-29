2019-04-29T15:19:58+03:00
Спорт

Алексей Мастрюков продлил контракт с «Ладой» и будет выступать за клуб 8-ой сезон подряд

Соглашение рассчитано на один год
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Нападающий Алексей Мастрюков продлил контракт с ХК «Лада» еще на один сезон. Таким образом, Мастрюков будет выступать за «автозаводцев» восьмой сезон подряд, сообщает пресс-служба «Лады».

- Очень долго взвешивал все за и против, прежде чем подписать новый контракт с «Ладой», - рассказал форвард. - Мне, конечно же, хотелось бы вновь поиграть в КХЛ, но я решил остаться в родном клубе еще на год. Казалось бы, еще совсем недавно я только переходил из молодежной команды в основу, а теперь, предстоящий сезон станет для меня восьмым за «Ладу».

В регулярном чемпионате этого сезона Мастрюков сыграл в 54 матчах и набрал 30 (18+12) очков. В плей-офф на лед форвард выходил 4 раза и не отметился набранными очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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