Самарские депутаты могут разрешить застройщикам не регистрировать на себя право собственности

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-29T15:37:56+03:00

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На заседании Самарской губернской думы поддержали инициативу председателя комитета по строительству Владимира Кошелева о том, чтобы внести изменения в первую и вторую часть Гражданского кодекса РФ. Народные избранники большинством голосов поддержали новую норму, позволяющую при введении в эксплуатацию многоквартирного дома не оформлять право собственности на каждую квартиру на застройщика.

- На мой взгляд, достаточно постановки на кадастровый учет. Оформление права собственности на первоначальном этапе ни на что не влияет и лишь приводит к дополнительным затратам, - уточнил, предлагая эти изменения, Владимир Кошелев.

Отказ от обязательной регистрации права собственности на квартиры позволит избежать дополнительных трат со стороны застройщика и поможет ему более комфортно чувствовать себя на рынке в новых условиях проектного финансирования и отказа от прямых договоров с дольщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU