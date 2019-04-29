В Самаре в 2019 году дачников будут перевозить по 29 маршрутам
В среду, 1 мая, в Самаре откроется сезон дачных перевозок. В этом году они будут организованы по 29 маршрутам, на которых задействуют до 70 автобусов.
- Основными пунктами отправления автобусов останутся улица Георгия Димитрова, площадь имени Кирова, автостанция «Аврора», Хлебная площадь, Пригородный автовокзал и Дом Печати, - рассказал глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин.
По словам чиновника, пока автобусы №146, 154, 165, 167, 174, 173 не будут заезжать в СНТ «Василек». Это связано с плохим состоянием дорог там. Проезд для автобусов в дачный массив будет закрыт до устранения недочетов.
Отметим, что сезон дачных перевозок продлится с мая по октябрь. В пик сезона автобусы будут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в октябре — только по субботам и воскресеньям. График движения автобусов — с 6:00 до 21:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU