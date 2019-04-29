В Тольятти водитель иномарки на перекрестке влетел в «Гранту»: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-29T16:18:41+03:00

"Гранта" после столкновения с иномаркой врезалась в пешеходное ограждение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В воскресенье, 28 апреля, примерно в 1:40 на улице 70 лет Октября в Тольятти произошло ДТП. Там столкнулись автомобили Daewoo Nexia и «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 29-летний водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не пропустил отечественную легковушку и врезался ей в правый бок. После этого «Гранта» изменила направление движения и въехала в пешеходное ограждение, - рассказали полицейские.

В результате ДТП пострадали два человека: 41-летняя пассажирка «Гранты» и 27-летний пассажир иномарки. Медики назначили им амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU