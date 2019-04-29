2019-04-29T16:38:43+03:00
Спорт

В «Крыльях Советов» рассказали о погашении долгов перед Андреем Тихоновым

Контракт с наставником был расторгнут в октябре 2018 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Андрей Тихонов был главным тренером "Крыльев" с 2017 года по октябрь 2018 годаАндрей Тихонов был главным тренером "Крыльев" с 2017 года по октябрь 2018 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» полностью рассчитался с бывшим главным тренером Андреем Тихоновым, которому он задолжал деньги при расторжении контракта и задержке заработной платы. Об этом сообщил директор по развитию «КС» Александр Шикунов.

- Мы рассчитались с Андреем Тихоновым по долгам. Что касается остальных футболистов, то задержки есть, но все выплачивается и глобальных проблем нет, - приводит «Чемпионат» слова Шикунова.

Напомним, Андрей Тихонов был главным тренером «Крыльев Советов» с 2017 года по начало октября 2018 года. За это время он сумел вывести команду в РПЛ. В начале этого года стало известно о задолженности клуба перед экс-наставником. На время разрешения денежного спора клубу запретили регистрировать новых игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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