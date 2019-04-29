В Самаре военные впервые исполнят плац-концерт на Параде Победы
Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт в ходе Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева. Он выступит после прохождения парадных расчетов.
- Выступление военного оркестра будет сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями и исполнением песен. Оркестр подготовил к празднику попурри из 10 маршей и произведений современных композиторов, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Отметим, что в состав оркестра вошли коллективы из Самарской и Оренбургской областей, а также представители Росгвардии. Дирижировать будет офицер миротворческой бригады ЦВО, капитан Вячеслав Ворушилов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Самаре: Когда и где посмотреть торжественное шествие военных колонн (подробности)
Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Самаре: Как стать участником Всероссийской патриотической акции? (подробности)
Репетиции Парада Победы в Самаре 2019: горожан просят не пугаться «взрывов» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU