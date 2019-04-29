В Самаре военные впервые исполнят плац-концерт на Параде Победы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-29T16:59:14+03:00

Оркестр подготовил попурри из нескольких маршей и музыкальных произведений

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Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт в ходе Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева. Он выступит после прохождения парадных расчетов.

- Выступление военного оркестра будет сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями и исполнением песен. Оркестр подготовил к празднику попурри из 10 маршей и произведений современных композиторов, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что в состав оркестра вошли коллективы из Самарской и Оренбургской областей, а также представители Росгвардии. Дирижировать будет офицер миротворческой бригады ЦВО, капитан Вячеслав Ворушилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU