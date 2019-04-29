Самарские пекари просят не отменять субсидии производителям оборудования для выпуска хлеба и батонов

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-29T17:09:53+03:00

Они считают, что производители оборудования для торговой и пищевой промышленности только встали на ноги и такие меры могут их убить

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В Самаре состоялся съезд Российского союза пекарей, в котором приняли участие представители минпромторга России. Собрание прошло на площадке Самарского хлебозавода №5, где как раз недавно установили автоматизированную линию для производства батонов производства Щебекинского машиностроительного завода. Как отметили участники заседания, стимулом для роста производства на российских машиностроительных предприятиях были субсидии, которые они получали в год от государства.

- Благодаря этому они могли делать скидки покупателям, стимулируя спрос на свою продукцию, - отметили участники съезда. Теперь эту меру поддержки планируют упразднить, заменив ее единой субсидией под обязательство предприятий увеличивать экспортные отгрузки.

- Раньше мы отдавали предпочтение импортному оборудованию, в первую очередь потому, что рентабельность наших заводов позволяла это делать. На сегодняшний день, мы получили первый опыт приобретения полностью российской линии. Отмечу, что она дает хорошее качество продукции. Но состояние отечественного машиностроения в целом находится на начальном этапе развития: в основном предприятия предлагают нам недоведенные до ума опытные образцы и на рынке слишком маленький выбор машин. Поэтому, я считаю, что необходимо сохранить работающие меры поддержки, чтобы стимулировать отрасль, чтобы машиностроители смогли больше инвестировать в свои разработки. И тогда мы все плавно перейдем на отечественное оборудование, - поделился опытом Председатель Совета директоров ОАО «КАРАВАЙ» г. Санкт-Петербург Николай Тютюнников.

Пекари после самарской встречи обратились с предложениями к Дмитрию Медведеву и российскому правительству, в которых рассказали о своем видении льготных программ, которые помогут развивать, а не убивать российское машиностроение, позволят ему становиться более конкурентным.

- Сегодняшний разговор очень важен, мы понимаем, что предприятиям нужна поддержка. Сейчас ведется работа по созданию областного фонда промышленности, определяем источники финансирования и уже вскоре он заработает. Так же у нас действуют собственные программы субсидирования машиностроителей, и мы с каждым годом привлекаем все больше средств на их реализацию, - поделился мыслями после общения с коллегами Заместитель министра Минпромторга Самарской области Олег Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU